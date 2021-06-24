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Інцидент з Defender: в ООН закликали до зниження напруженості

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Нью-Йорк, Четвер 24 червня 2021 23:31
Інцидент з Defender: в ООН закликали до зниження напруженості Фото: Стефан Дюжаррік, представник генерального секретаря ООН (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Артур Родивилов

Організація Об'єднаних Націй сподівається на зниження напруженості після інциденту з есмінцем Defender. В ООН працюють над заявою.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

ООН поки не зайняла конкретну позицію за підсумками інциденту, але закликала Москву і Лондон перейти до діалогу.

"Ми бачили повідомлення про це. Ми хотіли б бачити зниження напруженості будь-яким можливим способом", - зауважив спікер.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним оскільки Сполучене Королівство не визнає окупацію Кримського півострова.

Як відомо, вчора Росія стверджувала, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

Однак у Британії заявили, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

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