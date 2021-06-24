Інцидент з Defender: в ООН закликали до зниження напруженості

Організація Об'єднаних Націй сподівається на зниження напруженості після інциденту з есмінцем Defender . В ООН працюють над заявою.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік .

ООН поки не зайняла конкретну позицію за підсумками інциденту, але закликала Москву і Лондон перейти до діалогу.

"Ми бачили повідомлення про це. Ми хотіли б бачити зниження напруженості будь-яким можливим способом", - зауважив спікер.