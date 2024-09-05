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Киев сковали пробки из-за 9-часовой тревоги, на стабилизацию графиков метро потребуется час

Фото: указатель киевского метро (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Киеве воздушная тревога продолжалась 9 часов. Это создало большие пробки на дорогах в городе, а также коллапс в столичном метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Метрополитен возобновляет нормальную работу станций и график движения поездов.

В КГГА напомнили, что станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда.

"Отметим, что движение поездов организовано с учетом имеющегося в настоящее время машинистов и подвижного состава", - говорится в сообщении.

Поскольку воздушная тревога продолжалась всю ночь и утром, интервалы между поездами были увеличены из-за большого потока пассажиров.

Таким образом, время ожидания следующего поезда на разных линиях метрополитена составляет:

  • Красная линия – 9-10 минут
  • Синяя линия – 10 минут;
  • Зеленая линия – 10 минут.

В КГГА отметили, что для восстановления нормальных графиков поездов нужно примерно 1-1,5 часа.

 
Фото: очередь на общественный транспорт 5 сентября (Teleram-канал "Киевский движ")

Воздушная тревога в Киеве 5 сентября

Из-за угрозы очередных российских атак в Киеве объявили воздушную тревогу 4 сентября в 23:29. Опасность продолжалась всю ночь. Даже в ранке отбоя не было.

В 08:38 опасность прошла. Таким образом, воздушная тревога в Киеве продолжалась 9 часов.

Поскольку во время действия воздушной тревоги в столице ограничивают въезд на мосты, а также работу метро, в городе наблюдается транспортный коллапс.

Известно, что сегодня ночью в Киевской области работала ПВО.

Сегодня во время очередной попытки России ударить по Украине ночью некоторые российские дроны залетели на территорию Беларуси. Сообщалось, что над Гомельской областью работало ПВО.

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