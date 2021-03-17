Інтервал між дозами вакциною AstraZeneca збільшили до 90 днів, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що інтервал між щепленнями вакциною від коронавірусу AstraZeneca збільшили до 90 днів. Раніше другу дозу вакцини можна було вводити через 28 днів.

Про це Віктор Ляшко розповів в коментарі РБК-Україна.

"За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів", - сказав він.

Навіщо було внесено зміни?

Обговорення доцільності збільшення терміну розпочалися після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної дози, через 12 тижнів.

Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великобританії, для швидкого досягнення найбільшої користі для здоров’я уряд Великобританії прийняв політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози.

За словами, головного санітарного лікаря, при аналізі даних клінічних досліджень ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становила 76,0% з 22 по 90 день, і рівень антитіл зберігався протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

Підтримуючи стратегію імунізації з більшим інтервалом, ефективність вакцини була значно вищою - 81,3% після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше.

За результатами цієї публікації інтервали між першою та другою дозою збільшити до 12 тижнів рекомендували своїм Міністерствам також і НТГЕІ Канади, Німеччини, Франції.

"Враховуючи позицію НТГЕІ та результати міжнародних досліджень оперативним штабом МОЗ було прийнято рішення, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцини від Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Cоrona Virus (рекомбінована)), виробництва Serum Institute of India та SK Bioscience, доцільно збільшити початковий інтервал між дозами",- сказав Ляшко.

Він також додав, що таке рішення не суперечить інструкції виробника, яка передбачає інтервал 4 - 12 тижнів.

Також, за його словами, впровадження цієї рекомендації НТГЕІ потребуватиме від МОЗ незначного корегування підходів до проведення вакцинальної кампанії на перших етапах. Вже сьогодні (17 березня) заплановано селекторну нараду з регіонами для роз’яснення деталей впровадження зазначеної рекомендації.