Національний мобільний оператор "Інтертелеком" втратив ліцензію на 4G. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію з регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Повідомляється, що раніше НКРЗІ задовольнила заяви "Інтертелекому" і операторів великої трійки про розподіл 4G частот в діапазоні 800 - 900 МГц в рамках кампанії щодо розширення доступу до мобільного інтернету в Україні. Однак "Інтертелеком" не сплатив у встановлені терміни вартість ліцензій - на сьогодні надійшло лише 1 млн гривень, що становить близько 0,5% від необхідної суми. Причому повна сума мала бути сплачена до 10 березня 2020 року.

У зв'язку з цим 17 березня НКРЗІ скасувала рішення про видачу ліцензії "Інтертелекому", однак оператору надали відстрочку до квітня. Однак станом на 31 березня кошти так і не надійшли і рішення про анулювання ліцензії набуло чинності.

Також повідомляється, що наступним кроком має стати анулювання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Іншими словами, абонентам "Інтертелекому" загрожує припинення обслуговування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив розподіл частот для покриття 4G в селах.