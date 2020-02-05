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Кабмін схвалив розподіл частот для покриття 4G в селах

Новини » Телеком & IT     05.02.2020 - 11:59
Кабмін схвалив розподіл частот для покриття 4G в селах
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Виділення частот 800-900 МГц поліпшить доступ до мобільного інтернету

Кабінет міністрів України на засіданні 5 лютого схвалив перерозподіл частот для покриття 4G в селах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука Telegram.

За словами Гончарука, перерозподіл частот в діапазонах 800-900 МГц поліпшить доступ до мобільного інтернету, і полегшить будівництво мереж 4G.

"Завдяки перерозподілу частот вже в перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. В квітні почне розвивати свою мережу оператор "Інтертелеком", а в липні - мобільні оператори великої трійки", - повідомив Гончарук.

Він також зазначив, що зберігаються темпи розвитку, згідно з яким до 2024-го року високошвидкісний інтернет на 95% покриє транспортну інфраструктуру, населені пункти та соціальні об'єкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів в рамках розвитку покриття високошвидкісним інтернетом.

До цього у КМДА назвали терміни впровадження 4G в київському метро.

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