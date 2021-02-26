Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в Криму, - прокуратура АРК

Він пояснив, що здійснення спеціального досудового розслідування блокується, оскільки наразі Кримінально-процесуальний кодекс України дозволяє здійснювати спеціальне досудове розслідування лише стосовно осіб, оголошених у міжнародний розшук.

Тобто для того, щоб суд дав згоду на здійснення спеціального досудового розслідування, потрібно оголосити особу в міжнародний розшук", - пояснив Поночовний.

Також він наголосив, що сама процедура в національному законодавстві прописана абсолютно недосконало.

"Але найбільшою проблемою в цьому випадку є позиція самого Інтерполу, який абсолютно під різними причинами і мотивам відмовляється здійснювати розшук осіб, які причетні до тих чи інших злочинів, вчинених у Криму", - сказав керівник прокуратури АРК. Він додав, що це стосується і військових злочинів, злочинів проти засад національної безпеки, загальнокримінальних злочинів.

"Тобто абсолютний бойкот будь-яких ініціатив із міжнародного розшуку злочинців, які скоїли злочини в Криму, оголошений Інтерполом. Неофіційно, звичайно. Тобто, не маючи можливості через Інтерпол оголосити в міжнародний розшук цих осіб, немає змоги отримати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування і заочного засудження цих осіб", - сказав він.

Він відзначив, що минулого тижня у Верховній Раді в першому читанні було проголосовано законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення механізмів здійснення спеціального досудового розслідування, який значно спрощує бюрократичні процедури. Поночовний висловив сподівання, що з розблокуванням такого механізму ці справи підуть до суду швидше й у суді також рухатимуться швидше.

Він повідомив, що у справі про засудження Ахтема Чийгоза встановлено 29 осіб, безпосередньо причетних до його переслідування. Стосовно семи осіб вже направлені до суду обвинувальні акти в порядку спеціального досудового розслідування. Осіб, які безпосередньо чинили переслідування, теж встановили.