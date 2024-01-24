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Интерпайп в 2023 году уплатил рекордные объемы налогов и сборов

Фото: Интерпайп в 2023 году уплатил рекордные объемы налогов и сборов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В течение 2023 года украинская промышленная компания Интерпайп перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 4 млрд 382 млн грн. В сравнении с 2022 годом объем налоговых вычетов увеличился на 56%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отчисления в государственный бюджет составили 3 млрд 347 млн грн, в местные бюджеты – 477 млн грн. Еще 558 млн. грн. Компания перечислила как ЕСВ.

"В прошлом году предприятия Интерпайп уплатили в бюджеты всех уровней рекордные объемы налогов, несмотря на войну, постоянные обстрелы Никополя, логистические преграды и уменьшение заказов со стороны украинских потребителей. Тем не менее, Компания продолжает работать и производить продукцию с большой добавленной стоимостью, обеспечивая страну валютной выручкой и тысячи человек рабочими местами в прифронтовом регионе", - сообщил директор по экономике и финансам компании Сергей Кузьменко.

Напомним, в 2022 году Интерпайп реализовал 384 тыс. т трубной продукции и 87 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В компании трудятся 10 тыс. сотрудников. В 2023 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн.

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