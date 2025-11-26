"Интерпайп" присоединился к проекту зеленой энергетики на юге Испании

Согласно пресс-релизу компании, объем поставок составил 350 тонн труб диаметром от 203,2 мм до 355,6 мм, соответствующих стандарту ASTM A-106 GR 6.

С использованием изготовленной в Украине трубной продукции будет построен трубопровод для транспортировки горючего на новом заводе по производству биодизеля второго поколения – из пищевого масла и отходов сельского хозяйства.

Таким образом, "Интерпайп" продолжает устойчивое развитие своих "зеленых поставок" в страны Европы, отмечают в компании.

Менеджер компании по продажам труб на рынках Европы Хорхе Руиз пояснил, что на европейском рынке декарбонизация уже стала мейнстримом.

"Все больше глобальных энергетических компаний запускают "зеленые" проекты в сфере возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива. Мы постоянно ищем новые ниши и работаем над разработкой новой продукции, стремясь удовлетворить растущие потребности наших клиентов. "Интерпайп" также примет участие в следующих этапах строительства этого завода", - подчеркнул он.

Что известно о компании "Интерпайп"

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2024 году "Интерпайп" реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников "Интерпайпа" составляет около 9,5 тыс. Численность работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1070 человек.

В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.