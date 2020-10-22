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В інтернеті продавали персональні дані українців з реєстру виборців

Автор: Роман Тверденко

У Дніпрі затримали чоловіка, який продавав персональні дані українців. Ця інформація збігається з даними з реєстру виборців.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На одному з спеціалізованих хакерських форумів чоловік пропонував для покупки базу даних, яка за багатьма ознаками збігається з інформацією з державного реєстру виборців України. Зазначається, що такі дані користуються великим попитом напередодні виборів з метою маніпуляцій уподобаннями виборців.

Оперативники СБУ ідентифікували зловмисника і провели обшуки в його помешканні. Зокрема, вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, в яких є докази протиправної діяльності.

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Слідчі встановлюють обставини злочину і список клієнтів, що купили базу даних виборців. Справу відкрито за статтею 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комьютерах, або автоматизованих комп'ютерних мережах) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області Служба безпеки України запобігла спробі захоплення влади шляхом незаконного проведення референдуму. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Також РБК-Україна писало, що слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України повідомили про підозру посадовій особі ФСБ РФ. Його підозрюють у підбурюванні українських військовослужбовців до держзради.

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