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Интернет-торговля в "тени": Марченко аргументировал снижение беспошлинного лимита на посылки

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Валерия Полищук, Руслан Кисляк

Украинцев могут обязать платить импортный НДС со всех международных посылок, стоимость которых превышает 45 евро. Снижение необлагаемого лимита с нынешних 150 евро позволит предотвратить злоупотребления в электронной коммерции.

Об этом в интервью сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Нас беспокоит тот факт, что в Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". Условно говоря, в рамках лимита 150 евро необлагаемой стоимости товара у нас завозят все", - отметил чиновник.

По его словам, большинство интернет-продавцов работают как субъекты упрощенной системы налогообложения - ФОПы, платя в лучшем случае единый налог 5%, тогда как обороты их бизнеса могут составлять миллионы.

"Достаточно поинтересоваться, как работает интернет-торговля: как зарегистрированы бизнесы, сколько налогов платят, каким образом импортируют и платят ли импортный НДС", - отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, розничные сети, которые имеют торговые площадки, склады и зарегистрированы не как ФЛП, злоупотребляют меньше.

По статистике за 2023 год, отметил Марченко, без обложения таможенными платежами импортировано 51,5 млн штук международных почтовых отправлений.

"В среднем, получается, каждый украинец получил две посылки за год. Думаю, 10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они "завезли", - добавил он.

Проблема, по мнению министра, заключается в том, что на самом деле никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн посылок.

"Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где их производят? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", - убежден Марченко.

Ранее в Верховной Раде предлагали ввести дополнительный налог на покупку нового iPhone для закрытия финансовых потребностей в проведении мобилизации.

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