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Интернет под контролем Кремля: в РФ новые смартфоны обяжут установить мессенджер MAX

Иллюстративное фото: в РФ новые смартфоны обяжут установить мессенджер MAX (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает ограничивать свободу интернета. Кремль активизирует попытки установить жесткий государственный контроль над интернетом, ограничивая доступ к иностранным сервисам и продвигая внутренние цифровые продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, недавно российский диктатор Владимир Путин подписал законы, которые затрудняют использование VPN и доступ к зарубежным платформам. Также в России готовятся к запуску нового государственного мессенджера MAX. Он станет обязательным на всех новых смартфонах уже со следующего месяца.

По данным СМИ, цель - вытеснить россиян из открытого интернета в контролируемую цифровую среду. По замыслу российских властей MAX должен стать аналогом китайского WeChat. В приложении планируют объединить общение, оплату услуг, госсервисы и обучение. Уже сейчас российских педагогов обязывают использовать его в школах.

В то же время, эксперты Human Rights Watch считают, что Кремль хочет не только контролировать контент, но и полностью изолировать российский интернет по китайской модели. Эти действия россияне активизировали после полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на блокировку Facebook, Instagram, Twitter и давление на YouTube, Telegram и WhatsApp, новая волна цифровой централизации в России свидетельствует о стремлении Кремля установить полный контроль над онлайн-пространством. Речь идет не только о контенте, но и о маршрутах передачи данных и поведении пользователей в сети.

Эксперты отмечают: успех этого плана будет зависеть от того, насколько органично платформа MAX интегрируется в повседневную жизнь россиян и сможет ли заменить привычные сервисы.

 

Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин поручил установить контроль над иностранными мессенджерами. Речь идет о WhatsApp, а также Telegram, несмотря на его российское происхождение.

Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования иностранного программного обеспечения, включая мессенджеры, разработанные в так называемых "недружественных странах".

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