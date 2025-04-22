Интернет может измениться кардинально: в США начался процесс против Google

Министерство юстиции США добивается постановления, которое обяжет Google продать свой браузер Chrome и принять другие меры, чтобы положить монополии на онлайн-поиск. Прокуроры сравнили иск с прошлыми делами, которые привели к распаду AT&T и Standard Oil.

"Сейчас самое время сказать Google и всем другим монополистам, которые слушают, а они слушают, что нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой последствия", - заявил адвокат Министерства юстиции Дэвид Далквист в своем вступительном слове.

Министерство юстиции и широкая коалиция генеральных прокуроров штатов настаивают на принятии мер, которые восстановят конкуренцию, даже несмотря на то, что поиск развивается и пересекается с продуктами генеративного ИИ, такими как ChatGPT.

"Этот суд должен действовать с расчетом на будущее и не игнорировать то, что видится на горизонте", - сказал Далквист.

Далквис заявил поисковая монополия Google помогает ей совершенствовать свои продукты на основе искусственного интеллекта, которые также являются способом привлечения пользователей к ее поисковой системе.

Google согласилась платить Samsung ежемесячно для установки приложения Gemini AI от Google на такие устройства, как смартфоны. Финансовые условия не были раскрыты, но Далквист охарактеризовал ежемесячную плату как "огромную сумму".

Окружной судья США Амит Мехта ранее постановил, что эксклюзивные соглашения Google с производителями устройств о предоставлении ей статуса поисковой системы по умолчанию помогли сохранить монополию.

Ожидается, что Ник Терли, руководитель отдела OpenAI по разработке конкурирующего приложения ИИ ChatGPT, выступит с заявлением.

Позиция Google

Адвокат Google Джон Шмидтлейн в своем вступительном заявлении заявил, что предложения Министерства юстиции представляют собой "список пожеланий для конкурентов, желающих воспользоваться преимуществами выдающихся инноваций Google".

По его словам, участники гонки в области искусственного интеллекта "тоже хотели бы получать подачки, даже если они прекрасно конкурируют".

Google утверждает, что ее продукты ИИ выходят за рамки дела, которое было сосредоточено на поисковых системах. Принятие предлагаемых мер "сдержит американские инновации в критический момент", - заявила руководитель Google Ли-Энн Малхолланд.

Компания заявила, что подаст апелляцию после вынесения окончательного решения.

Эксклюзивные соглашения

Антимонопольные органы предложили масштабные меры, призванные быстро открыть рынок поиска и дать преимущество новым конкурентам.

Их предложения включают прекращение эксклюзивных соглашений Google с производителями планшетов и смартфонов, такими как Apple, сделать Google поисковой системой по умолчанию на своих устройствах.

Google также должен будет лицензировать результаты поиска конкурентам, среди прочих требований. Министерство юстиции предложило, что если другие средства не смогут восстановить конкуренцию, Google будет вынужден продать свою мобильную операционную систему Android.

Google заявила, что суду следует придерживаться принципа неисключительности своих соглашений по умолчанию.

Google утверждает, что прекращение выплат Google производителям устройств и разработчикам браузеров приведет к повышению стоимости смартфонов и поставит под угрозу существование таких компаний, как Mozilla, чья деятельность зависит от этих доходов.

Google планирует вызвать свидетелей из Mozilla, Verizon и Apple, которая предприняла безуспешную попытку вмешаться в дело.

Антимонопольный процесс

Это дело является частью антимонопольного преследования крупных технологических компаний, начатого при первой администрации Дональда Трампа, и не показывает никаких признаков замедления, несмотря на попытки технологических компаний и их руководителей наладить контакты с Белым домом.

Помощник генерального прокурора Гейл Слейтер и другие сотрудники антимонопольного управления Министерства юстиции присутствовали в зале суда, чтобы продемонстрировать, что дело, начатое при Трампе и продолженное при бывшем президенте Джо Байдене, предлагает "беспартийные" меры и пользуется "полной поддержкой Министерства юстиции как в прошлом, так и в настоящем", сказал Далквист.

В четверг Слейтер отпраздновал победу в другом антимонопольном деле против Google по поводу рекламных технологий. Дело было подано во время срока Байдена.