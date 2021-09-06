Interkassa увійшла до ТОП-5 українських фінтех-роботодавців за версією MC.today та Work.ua

Українська IT-компанія Interkassa увійшла до п’ятірки найкращих роботодавців країни в галузі Fintech. Список лідерів сформувало онлайн-видання MC.today спільно з порталом Work.ua.

Влітку 2021 року редакція MC.today провела опитування співробітників українських ІТ-компаній і склала рейтинг «Топ-100 ІТ-роботодавців країни». В анонімній анкеті оцінювали корпоративну культуру, рівень турботи про працівників, можливості для навчання та професійного розвитку тощо. Серед сотні ІТ-компаній в MC.today сформували TOП-5 найкращих fintech-роботодавців, до числа яких увійшла Interkassa.

«Висока корпоративна культура допомагає нам досягати бізнес-цілей, ухвалювати ефективні рішення та удосконалювати наш продукт. Для нас важливе ментальне здоров’я наших співробітників, вчасне запобігання їх емоційному вигоранню та інвестиції у їхній професійний та особистий розвиток. Ми недаремно називаємо себе фінтех-сім’єю, адже в компанії ми завжди підтримуємо колег та допомагаємо одне одному», — зазначила СЕО компанії Interkassa Яніна Усова.

Першочергово в Interkassa дбають про здоров’я своїх працівників. Компанія оплачує заняття з футболу, йоги та баскетболу, компенсує половину вартості абонементів до спортзали та корпоративних обідів, забезпечує участь у забігах з перешкодами Race Nation. Спорт займає важливе місце в корпоративній культурі Interkassa, а командні змагання згуртовують співробітників.

«З початком пандемії компанія придбала кисневий концентратор на випадок, якщо він знадобиться комусь із співробітників чи їхніх родичів. Також ми організовували вакцинацію працівників та їхніх сімей від коронавірусу», — додала Яніна Усова.

В Interkassa дбають про професійний розвиток колег. Компанія компенсує 50% вартості профільних тренінгів та курсів.

Також в компанії розвинута корпоративна соціальна відповідальність, зокрема, працівники допомагають дитячим будинкам і соціально незахищеним сім'ям. Окрім того, Interkassa підтримує національні освітні ініціативи (до прикладу, проект Нацбанку «ШахрайГудбай») і разом з фінансовим планером iPlan розробила відеокурс із фінансової грамотності.

У компанії слідкують за дотримання work-life балансу та часто разом проводять дозвілля. Щотижня співробітники Interkassa грають у настільні ігри, щокварталу — збираються на командний тімбілдінг. У компанії підтримують сімейні цінності, тож щороку організовують велике сімейне свято з розвагами для усієї родини.