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Interkassa та iPlan створили курс із фінансової грамотності для переможців гри «Zдолай шахрая»

Прес-релізи, Четвер 08 жовтня 2020 10:00
Interkassa та iPlan створили курс із фінансової грамотності для переможців гри «Zдолай шахрая»

Платіжний агрегатор Interkassa разом із сервісом фінансового планування iPlan розробили курс «Знай про гроші». Він вчить керувати сімейним бюджетом, ставити фінансові цілі та працювати з ОВДП. Відеолекції будуть доступні переможцям освітньої онлайн-гри з кібербезпеки «Zдолай шахрая», які наберуть 11 200 монет.

У п’яти відеолекціях «Знай про гроші» подаються базові знання про керування особистими фінансами. Слухачі курсу більше довідаються про тонкощі домашньої бухгалтерії, як формувати та використовувати резервний фонд і коли інвестувати в облігації внутрішньої державної позики. Окрема лекція присвячена кредитам — їх різновидам, коли не варто брати і на що звернути увагу у разі їх оформлення.

«У минулому році Нацбанк підрахував, що 70% усіх роздрібних кредитів припадає на споживчі, — розповідає фінансовий планер сервісу iPlan.ua Інна Старченко. — Українці активно витрачають майбутні доходи на побутову техніку, гаджети і щоденні потреби. Такий спосіб життя — найшвидший шлях до фінансової залежності, коли витрати перевищують доходи. Якщо навчитись керувати власними коштами, можна не лише позбутись боргів, а й накопичити на те, що принесе значно більше радості, ніж новий телефон у кредит».

Рівень фінансової грамотності українців на сьогодні доволі низький. За даними дослідження USAID, торік він склав 11,6 балів із 21 можливих. Україна має один з найгірших показників серед 30 країн Америки, Європи та Азії.

«Фінансова інклюзія стимулює ріст національної економіки. А вона неможлива без підвищення фінансової обізнаності громадян. Тому як мотивацію та з метою покращення показника грамотності українців ми створили курс, який вчить правильно розпоряджатись коштами. Вважаю, бізнес має активно долучитися до змін фінансової культури українців», — зазначив власник Interkassa Ігор Фісун.

Нагадаємо, реліз освітньої гри з кібербезпеки «Zдолай шахрая» відбувся на початку вересня 2020 року. За перші 10 днів після запуску у неї зіграло понад 12,5 тисяч зареєстрованих учасників. Мета проекту — підвищити обізнаність українців щодо шахрайських схем у кіберсередовищі та навчити протистояти зловмисникам.

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