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"Интер" согласовал переход звезды "Шахтера": есть важный нюанс

Фото: Анатолий Трубин на тренировке "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Миланский "Интер" договорился с вратарем донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолием Трубиным о переезде в чемпионат Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Итальянский гранд не отказался от идеи подписать украинца. Правда, "нерадзурри" до сих пор не нашли понимания с чемпионом Украины относительно суммы отступных.

Как следствие, "Интер" договорился с Трубиным о бесплатном переходе. Следующим летом голкипер станет свободным агентом, поскольку контракт воспитанника "горняков" действует лишь до 30 июня. Этот вариант станет запасным для миланцев, поскольку они предпочитают закрыть трансфер в этом году.

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо ранее озвучил условия "Шахтера" для перехода. "Горняки" стремятся получить не менее 15 млн евро. Также отечественный гранд рассчитывает на реалистичные бонусные выплаты.

В сезоне 2022/23 Трубин провел 38 матчей во всех турнирах, 14 из них – "сухие". На Евро-2023 он дошел до полуфинала в составе сборной Украины U-21. В составе же национальной команды сыграл 7 поединков.

К слову, накануне "Шахтер" стартовал с победы над "Металлистом 1925" в новом сезоне УПЛ.

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