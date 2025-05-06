"Интер" и "Барселона" определят первого финалиста Лиги чемпионов: какие прогнозы и где смотреть матч

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

"Интер" - "Барселона" (первый матч - 3:3)

Милан, Стадион "Сан-Сиро", 6 мая, начало - 22:00

"Интер" - "Барселона": анонс матча

После боевой ничьей (3:3) в первой встрече, обе команды одержали минимальные победы в национальных чемпионатах. Причем тренеры старались дать передышку основным футболистам.

Подопечным Симоне Индзаги резервным составом удалось справиться с "Вероной" в домашней игре (1:0), благодаря голу Аслани с пенальти. В стартовом составе наставник миланцев сделал 10 замен по сравнению с первой игрой против "Барсы".

А вот каталонцам, которые на выезде победили главного аутсайдера чемпионата Испании "Вальядолид" (2:1), не удалось сделать это малой кровью. Соперник, уже математически вылетевший в Сегунду, неожиданно дал бой и заставил Ханса-Дитера Флика задействовать основных игроков. Ямаль появился на поле еще до перерыва, а Рафинья вышел в начале второго тайма.

Оба коллектива подходят к ответному матчу с кадровыми проблемами. У "Интера" под вопросом участие Мартинеса и Павара. У "Барселоны" - точно не сыграют травмированные Кунде, Бальде, Касадо, Берналь и Торре. Также есть сомнения относительно Левандовски.

Когда и как соперники играли в финалах ЛЧ

"Барселона" не выступала в финале самого престижного турнира с 2015 года, когда получила свой пятый Кубок чемпионов, одолев туринский "Ювентус".

"Интер" - финалист ЛЧ 2023 года. Последний раз триумфовал в турнире в 2010-м: переиграв мюнхенскую "Баварию", добыл свой третий титул. Интересно, что тогда на пути к победе миланский клуб в полуфинале прошел именно "Барселону" (3:1, 0:1).

На кого ставят букмекеры

Специалисты дают соперникам почти равные шансы. Но, даже несмотря на то, что поединок состоится в Милане, чуть больше верят в успех испанского гранда.

На победу "Барселоны" ставки принимают с коэффициентом в диапазоне - 2,50-2,57. На успех "Интера" - 2,70-2,71. На ничью в основное время - 3,70-4,00.

Где и когда смотреть матч

Поединок покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Трансляция будет иметь две комментаторские дорожки. На основной будут работать Вадим Шевякин и Виталий Похвала. На альтернативной - можно будет услышать комментарии Артема Дамницкого и Влада Курана, которые будут собирать на дроны для 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Место и дата финала

Трофей главного клубного турнира континента разыграют 31 мая на "Альянц Арене" в немецком Мюнхене.

Победитель пары "Интер" - "Барселона" сыграет в нем против сильнейшего в другом полуфинальном противостоянии: ПСЖ - "Арсенал". Первый матч этих соперников в Лондоне неделю назад завершился минимальной победой французского клуба - 1:0.