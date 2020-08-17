Інтер - Шахтар: де дивитися матч за фінал Ліги Європи

Фото: "Шахтар" зустрінеться з "Інтером" на "Дюссельдорф Арені" (facebook.com/fcshakhtar)

Де і коли почнеться поєдинок 1/2 фіналу

"Шахтар" зіграє з "Інтером" у півфіналі Ліги Європи. На думку букмекерів, фаворитом на вихід у фінал турніру є італійський клуб.

17 серпня 22:00

Дюссельдорф, стадіон "Дюссельдорф Арена"

Поєдинок відбудеться у понеділок, 17 серпня, на нейтральному полі стадіону "Дюссельдорф Арена" в однойменному німецькому місті, гра пройде без глядачів. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі матч можна подивитися на телеканал "Футбол 1".

Шлях до півфіналу

Обидві команди вилетіли з групи в Лізі чемпіонів. Потім "Шахтар" в Лізі Європи по черзі розібрався з португальською "Бенфікою" (2:1, 3:3), німецьким "Вольфсбургом" (2:1, 3:0) і у чвертьфіналі - зі швейцарським "Базелем" (4:1).

"Інтер" в плей-офф здолав болгарський "Лудогорець" (2:0, 2:1), іспанський "Хетафе" (2:0) і леверкузенський "Баєр" (2:1).

Що далі

Фінал нинішнього розіграшу турніру відбудеться в Кельні в п'ятницю, 21 серпня, де переможець сьогоднішнього протистояння зіграє з "Севільєю", яка напередодні була сильніша за "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Нагадаємо, завдяки перемозі "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи Україна піднялася на 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.