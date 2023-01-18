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"Интер" разгромил "Милан" в битве за Суперкубок Италии

Фото: Эдин Джеко в объятиях других "нерадзурри" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой миланского "Интера" в дерби против "Милана" завершился матч за Суперкубок Италии между победителями внутренних соревнований предыдущего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Суперкубок Италии

"Милан" – "Интер" – 0:3

Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Мартинес, 77

Стартовый напор "нерадзурри" быстро дал плоды. На 10-й минуте команда Симоне Индзаги открыла счет. Номинальные гости разыграли образцовую кинжальную атаку с участием Дармиана, Джеко и Бареллы с прострелом последнего на Димарко – с ударом в касание метров с 10-ти Тэтэрушану не справился.

Полностью прийти в себя от быстрого пропущенного мяча "россонери" так и не успели. На 21-й "Интер" удвоил собственное преимущество. Бастони выверенной передачей отыскал Джеко в штрафной "Милана", а тот на замахе убрал Тонали и пробил мимо голкипера.

Еще до перерыва "нерадзурри" могли забить в третий раз, но Тэтэрушану парировал удары Джеко и Димарко. "Милан" на старте второй половины ответил полумоментом Леау, который пробил выше ворот в борьбе с Ачерби после смещения с фланга. Но запев португальца другие "россонери" не поддержали.

Постепенно игра успокоилась. А на 77-й минуте "Интер" сделал счет разгромным. Заброс Шкриняра в штрафную зону "Милана" принял Мартинес и внешней стороной стопы элегантно уложил мяч в дальний угол ворот – 0:3 в итоге и седьмой подобный трофей для музея "нерадзурри".

К слову, ранее "Барселона" одолела мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде.

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Милан