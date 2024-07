"Интер Майами" Месси и Кривцова показал форму в стиле соседей с духом культового сериала

"Чапли" показали альтернативную форму на сезон-2024. Работа от немецкой компании Adidas вдохновлена культурными символами города.

Новый игровой комплект выполнен в красках местной американофутбольной команды "Долфинс" – туркезовой, белой и оранжевой. Для надписи Miami использовали шрифт из легендарного сериала 80-х "Полиция Майами" с Доном Джонсоном и Филиппом Майклом Томасом.

В нынешнем сезоне "Интер Майами" повел борьбу за победу в Восточной конференции МЦС. Пока флоридцы набрали 47 очков и идут вторыми в турнирной таблице, уступая "Цинциннати" лишь одним пунктом.

