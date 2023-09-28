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"Интер Майами" без Месси проиграл финал Открытого кубка США: кто забрал трофей

Форт-Лодердейл, Четверг 28 сентября 2023 09:15
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"Интер Майами" без Месси проиграл финал Открытого кубка США: кто забрал трофей Фото: Сергей Кривцов своими силами не остановил техасцев (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Американский "Хьюстон Динамо" выиграл Открытый кубок Соединенных Штатов, одолев в финале "Интер Майами" защитника сборной Украины Сергея Кривцова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Открытый кубок США, финал

"Интер Майами" – "Хьюстон Динамо" – 1:2

Голы: Мартинес, 90+2 – Дорси, 24, Басси, 33 (пенальти)

"Оранжевые" повели в счете на 24-й минуте, когда Дорси совершенно сумасшедшим ударом с острого угла завершил молниеносную контратаку "Хьюстона". А на 33-й техасцы закрепили собственное преимущество – Басси реализовал одиннадцатиметровый за фол Едлина.

В течение оставшегося часа игрового времени "Интер Майами" пытался отыграться. Впрочем, без травмированного Лионеля Месси (мышечное повреждение) сделать это оказалось слишком тяжело. "Чапли" лишь смогли размочить счет в добавленное арбитром время. Мартинес воспользовался возможностью после классной передачи Фариасу.

Кривцов провел на поле все 90 минут. В свой пассив он записал "горчичник". Несмотря на поражение центрбека сборной, украинский след в победе "Хьюстона Динамо" все же нашелся. В составе техасцев весь матч отыграл Эрик Святченко – сын харьковского художника Сергея Святченко, эмигрировавшего в Данию в 1990 году.

Для "Хьюстона" завоеванный титул стал вторым в истории. "Оранжевые" уже триумфовали в Открытом кубке США пять лет назад. Кроме того, техасцы дважды брали Кубок МЛС – чемпионский трофей одноименной лиги (2006, 2007).

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих украинских легионеров с Мудриком во главе.

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