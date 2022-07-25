Інтенсивні авіаудари і частковий успіх окупантів біля Вуглегірської ТЕС: зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Білоруські військові продовжують перебувати на кордоні, а також проходять бойову підготовку на військових полігонах.

На Сіверському напрямку Росія тримає частину військ для стримування ЗСУ. Крім того, ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти б'ють з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік від Харкова, Удова, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка - Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Окупанти вдарили з авіації поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював з артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Також окупанти застосували авіацію біля Григорівки і Серебрянки.

Ворог здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.

Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове - Покровське та Володимирівка - Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли з артилерії та танків. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.

У Чорному морі Росія тримає два носії крилатих ракет типу “Калібр”.

У Генштабі зазначили, що російські військові деморалізовані, а командування на окремих ділянках кидає в атаки солдат без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння.