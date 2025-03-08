Интенсивность атак РФ возросла после инаугурации Трампа, - ISW

По данным Института изучения войны (ISW), после инаугурации Дональда Трампа атаки России на Украину стали более масштабными.

Отмечен значительный рост количества ударов, в частности после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным 2 февраля, когда интенсивность атак оставалась высокой.

Еще один всплеск активности был зафиксирован в конце февраля после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, что привело к пиковым атакам на территории Украины.

6-7 марта российские силы осуществили один из крупнейших ракетных и беспилотных ударов по Украине. По информации украинских военных, было запущено 67 ракет и 194 дрона Shahed, из которых 100 дронов и несколько ракет были уничтожены украинскими силами ПВО.

По оценкам аналитиков, рост количества беспилотников в этих атаках является ответом на совершенствование украинских технологий радиоэлектронной борьбы.

Во время этих атак были повреждены энергетические объекты в нескольких регионах Украины, в частности в Одесской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областях. Отмечается, что удар по критически важным инфраструктурным объектам привел к пожарам и другим значительным повреждениям.

Масштабные атаки

Растущие масштабы атак связаны с постепенным увеличением производства и использования дронов Shahed и других беспилотных систем, что позволяет России адаптироваться к успешным украинским контрмерам в области ПВО.

Однако, как отмечают эксперты, такая тактика может существенно повысить уязвимость украинских систем ПВО из-за истощения запасов перехватчиков Patriot, поскольку новые поставки оружия от США на данный момент приостановлены.

Кроме того, Россия продолжает активизировать свои наступательные операции в отдельных регионах, в частности в направлении Купянска и Часового Яра. Вероятно, Россия планирует использовать паузу в военной помощи США, чтобы максимально усилить свои операции на фронте, включая наступление на стратегически важные города на востоке Украины.

Эти изменения в тактике и увеличение интенсивности атак свидетельствуют о намерении России достичь значительных оперативных результатов на фронте до того, как восстановление поддержки со стороны Запада снова станет критически важным для Украины.