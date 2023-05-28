Интенсивность атак РФ под Бахмутом снизилась: в ВСУ объяснили причину

Представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что вблизи города Бахмут за минувшие сутки произошло лишь одно боестолкновение.

"На Бахмутском направлении оккупанты совершили 250 обстрелов из различного вооружения. Наши войска также наносили ответные удары", - сообщил полковник Сергей Череватый.

В результате этих действий, по словам спикера, было уничтожено:

80 человек личного состава оккупантов;

3 САУ;

станция РЭБ;

и склад с боеприпасами;

99 военных РФ получили ранения;

один военнослужащий РФ был взят в плен.

Как сообщил Череватый, на Купянском направлении противник совершил 342 артиллерийских обстрела, произошло 2 боевых столкновения и 3 вражеских авиационных налета. 20 оккупантов уничтожены и 52 - ранены. Украинские защитники уничтожили пушку Д-20.

Отвечая на вопрос журналиста, Сергей Череватый подытожил действия российской частной военной компании "Вагнера".

Он акцентировал на том, что несмотря на так называемые успехи и достигнутые цели, о которых рассказывают российские медиа, войскам агрессора за 10 месяцев так и не удалось до конца установить контроль над Бахмутом.

Ротацию мизерных остатков ППК "Вагнера" полковник сравнил с обычным бегством с поля боя после поражения.

Ситуация под Бахмутом

Напомним, что о снижении интенсивности боев под Бахмутом сообщала и заместитель министра обороны Анна Маляр. Она рассказала, что в Бахмуте и на флангах пока нет активных боевых действий. Российские военные решили сделать ставку на интенсивность обстрелов.

В то же время, по данным британской разведки, силы ППК "Вагнера" все же начали отходить с некоторых своих позиций вокруг Бахмута.

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