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Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі

Автор: Марія Кучерявець

Найбільший у світі виробник мікропроцесорів Intel призупиняє всі постачання до Росії та Білорусі. Таким чином компанія відповіла на російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми засуджуємо вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі постачання клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що перед цим міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав компанію негайно призупинити постачання до РФ.

"Я вірю, що ваші найкращі технічні рішення призначені для світу. Я закликаю вас, Intel, перестати продавати свої рішення Росії, коли їхні танки та ракети вбивають мирних українців!" - написав Федоров у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно компанія Samsung заявила, що поставки телефонів, чіпів і побутової електроніки в Росію були припинені через вторгнення російських військ в Україну.

Компанії масово йдуть з ринку Росії

Зазначимо, що компанії-гіганти, які вийшли і виходять з Росії наступні: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle і т. д.

Росію "забанили": Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay і т. д.

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IntelВійна Росії проти України