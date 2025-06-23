Интеграция ветеранов войны усилит стратегические партнерства Украины, - Скибицкий

Украинский опыт войны приобретает глобальное значение. Ветераны играют ключевую роль в развитии стратегических партнерств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий отметил важность интеграции ветеранов российско-украинской войны в гражданско-военную сферу.
Это ключевой элемент развития международного партнерства и сдерживания агрессии РФ.
Во время первого официального офлайн-мероприятия Snake Island Institute он подчеркнул, что украинский опыт ведения войны, применения новых технологий и тактик неоценим и уже распространяется на мировой арене.
В частности, израильские военные взяли на вооружение украинские методы борьбы с дронами-камикадзе.
Скибицкий также сообщил, что Москва готовится к прямому столкновению с НАТО до 2030 года, поэтому роль Украины в сдерживании российской угрозы возрастает.
Разведчик уверен, что масштабирование украинского опыта будет способствовать укреплению оборонных возможностей союзников и развитию инноваций в военной сфере.
Snake Island Institute создан для поддержки обороноспособности Украины, развития взаимодействия с США и ключевыми партнерами, а также внедрения новейших подходов в современной войне.
Интеграция ветеранов в сферы аналитики, консалтинга и оборонных технологий станет мощным инструментом для укрепления стратегических связей Украины с союзниками и противодействия российской агрессии.
Отметим, что во время полномасштабной войны России против Украины, наша страна получила преимущество в технологическом плане, а именно - в дронах.
Напомним, что армия Соединенных Штатов активно изучает новые способы ведения боевых действий. В частности, применение дронов на примере войны в Украине.
Также добавим, что в марте президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно испытала собственный дальнобойный дрон, который может преодолевать 3000 км.
Кроме таких дронов, Украина успешно разрабатывает морские беспилотники, которые не дают покоя российским оккупантам в Черном море. В частности, их применение позволило "разогнать" черноморский флот РФ.
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