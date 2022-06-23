Інтеграція України в ЄС може стати для неї пасткою, - прем’єр Португалії

Зазначається, що тему України на парламентських дебатах португальського парламенту підняв депутат від партії "Лівр" Руї Тавареш. Він засумнівався у планах Португалії щодо нової моделі розвитку країни, враховуючи перспективу розширення Європи.

Кошта заявив, що Португалія з самого початку стверджувала, що "ці приєднання потрібно сприймати серйозно", щоб не створювати "помилкових очікувань".

"Але для того, щоб бути серйозним і послідовним, ЄС потребує нової інституційної та бюджетної архітектури під страхом того, що ця інтеграція буде не зміцненням ЄС, а його зривом, не підтримкою України, а пасткою для України", - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що, враховуючи майже одностайну підтримку всіх партій, Португалія буде керуватися думкою Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів на членство в ЄС.