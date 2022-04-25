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Інтеграція в європейську енергосистему дозволить залучати додаткові інвестиції в Україну, - ДТЕК

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Понеділок 25 квітня 2022 17:25
Інтеграція в європейську енергосистему дозволить залучати додаткові інвестиції в Україну, - ДТЕК Фото: інтеграція в європейську енергосистему дозволить залучати додаткові інвестиції в Україну (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Після синхронізації з ENTSO-E Україна стала частиною європейської енергосистеми, що дозволить перейти до інтеграції ринків. Це своєю чергою дасть можливість Україні вільно торгувати енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Україна вже стала частиною європейської енергосистеми - це єдина система від Португалії та Іспанії до Донецької та Луганської областей. Ми повністю інтегровані в європейську систему, а це дає можливість перейти до інтеграції ринків. Україна зможе разом з європейцями вільно торгувати енергоресурсами, що стимулюватиме конкуренцію та допоможе залучати інвестиції. Я певен, що після перемоги України, завдяки інтеграції в європейський ринок, ми маємо побачити значні інвестиції в українську енергетику", - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час прес-брифінгу у львівському медіа-центрі 22 квітня.

Найбільший потенціал для залучення інвестицій має український сектор відновлюваної енергетики. На сьогодні встановлена потужність сонячних та вітроелектростанцій в Україні складає близько 8,9 ГВт, з яких 1 ГВт - підприємства ДТЕК.

Потенційно, сектор ВДЕ можна збільшити до 20 ГВт встановленої потужності. Збільшення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики дозволить Україні виробляти додаткові обсяги електроенергії, яку можна спрямувати на експорт в Європу, на заміну російським енергоресурсам.

"Європейцям на тлі зменшення залежності від російської нафти, газу та вугілля потрібна додаткова енергія і вона має бути чистою, і ми як Україна можемо це забезпечити", - наголосив Сахарук.

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