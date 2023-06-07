Инструмент войны. Маляр рассказала о "дикарском" плане РФ по подрыву ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС является очередным инструментом войны России в Украине и был запланированным. Оккупанты выжидали "наиболее удачный" момент для совершения катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр во время телемарафона.

"Действительно, время (подрыва Каховской ГЭС – ред.) выбрано не случайно. С одной стороны они к этому долго готовились. Потому что там есть все признаки того, что это не спонтанное решение. С другой стороны они выжидали момент, который будет" больше всего меток "по их мнению", - рассказала Маляр.

Она отметила, что подрыв ГЭС - не что иное, как часть войны Российской Федерации.

"То есть все равно в военном смысле это следует рассматривать. Потому что это один из инструментов войны. Вот они так по-дикарски это видят", - добавила замминистра обороны.

Комментируя мотивы окупантов, Маляр предположила, что, скорее всего, захватчики хотят не дать ВСУ сделать то, что они планируют делать.

"Но пока мы видим, что ситуация обернулась наоборот. И россияне фактически сейчас больше повредили своим вооруженным силам, укрепрайонам, своим военным позициям. В принципе все же будет больше пострадала территория, которая сейчас находится под контролем агрессора", - констатировала представитель Минобороны.

Подрыв Каховской ГЭС

Каховскую ГЭС подорвали оккупанты 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, куда захватчики заложили взрывчатку и подорвали дистанционно.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, подрывом занималась 205-я мотострелковая часть российской армии. По его мнению, таким способом оккупанты хотят "удержать под контролем ситуацию или инициативу, которую они утратили на Донецком направлении".

В то же время, военный эксперт Сергей Грабский согласен с Маляр. В комментарии РБК-Украина он сказал, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на контрнаступательные действия украинских военных на юге.