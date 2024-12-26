В Институте демографии оценили, сколько беженцев вернется домой после войны

"Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины - не вернется", - сказал он.

По его словам, возвращение зависит еще от того, по какому сценарию она завершится. "Если это будет просто заморозка без серьезных гарантий непродолжения, - это одно. Если действительно будут серьезные гарантии, если будет возвращение по крайней мере части территории, которую оккупировала Россия, это будет другая ситуация", - добавил он.

Как отметил Позняк, если будут обещанные инвестиции, то вернется больше людей. При этом он добавил, что к сожалению, сейчас очень много неопределенности со всеми величинами, которые связаны с вынужденной внешней миграцией наших граждан.

"О чем нам говорит мировой опыт? Основная масса тех, кто возвращался, возвращалась именно в первые годы после завершения войны. Об этом свидетельствует опыт войн в бывшей Югославии. В то же время часть людей из этих стран осела в других государствах и там проживает до сих пор", - добавил эксперт.

Миграция из Украины

Напомним, по данным ООН, количество украинских мигрантов на протяжении ІІІ квартала возросло почти на 200 тыс., рост продолжался и в начале IV квартала - до почти 6,8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года.

Как отмечают в НБУ, продолжающаяся война и значительный дефицит электроэнергии будут обуславливать продолжение внешней миграции. НБУ ожидает, что Украину в этом году покинут 500 тысяч человек.

В МВФ заявили, что с приближением третьей годовщины российского вторжения гуманитарные последствия остаются ошеломляющими: данные свидетельствуют о том, что 6,75 млн беженцев уже находятся за пределами Украины, наряду с недавними признаками роста внешней миграции.