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Instagram заблокував сторінку "уряду" Севастополя

Автор: Сергей Новиков

Соціальна мережа Instagram заблокувала сторінку так званого "уряду" окупованого Севастополя. На неї були підписані близько 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що сторінка була видалена нібито через високу активність. Окупаційна влада зазначає, що заблоковану сторінку відновити не вдалося, тому вони завели нову.

Нагадаємо, раніше в жовтні сервіс Apple Music for Artists після скарг українських дипломатів виправив свої карти з Кримом, на яких він до цього зображувався як частина Російської Федерації.

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СевастопільInstagram