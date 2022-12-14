RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Instagram тестирует "откровенные истории" и еще несколько функций: что известно

Фото: Instagram вводит обновления для пользователей (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Instagram, принадлежащая американской компании Meta Platforms, начала тестирование ряда новых функций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta .

Заметки

Первое обновление – заметки. Это краткие сообщения длиной до 60 символов, содержащие только текст и эмодзи. Чтобы оставить заметку, нужно перейти в верхнюю часть папки "входящие", выбрать подписчиков, на которые вы подписались, или людей в вашем списке близких друзей, и ваша заметка появится в верхней части папки "входящие" в течение 24 часов.

"Откровенные истории" (Candid stories)

В сообщении говорится, что "откровенные истории" это новый способ, с помощью которого вы и ваши друзья сможете зафиксировать и поделиться тем, что вы сейчас делаете, в истории, которую видят только те, кто тоже делится своими.

Профиль группы

После обновления люди могут создавать и присоединяться к групповым профилям, чтобы делиться публикациями и историями в специальном совместном профиле с друзьями.

Напомним, Instagram презентовал новую функцию, позволяющую профессиональным аккаунтам планировать размещение постов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Instagram