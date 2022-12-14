Instagram тестирует "откровенные истории" и еще несколько функций: что известно

Социальная сеть Instagram, принадлежащая американской компании Meta Platforms, начала тестирование ряда новых функций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta .
Первое обновление – заметки. Это краткие сообщения длиной до 60 символов, содержащие только текст и эмодзи. Чтобы оставить заметку, нужно перейти в верхнюю часть папки "входящие", выбрать подписчиков, на которые вы подписались, или людей в вашем списке близких друзей, и ваша заметка появится в верхней части папки "входящие" в течение 24 часов.
В сообщении говорится, что "откровенные истории" это новый способ, с помощью которого вы и ваши друзья сможете зафиксировать и поделиться тем, что вы сейчас делаете, в истории, которую видят только те, кто тоже делится своими.
После обновления люди могут создавать и присоединяться к групповым профилям, чтобы делиться публикациями и историями в специальном совместном профиле с друзьями.
Напомним, Instagram презентовал новую функцию, позволяющую профессиональным аккаунтам планировать размещение постов.
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