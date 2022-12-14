Instagram тестирует "откровенные истории" и еще несколько функций: что известно

Заметки

Первое обновление – заметки. Это краткие сообщения длиной до 60 символов, содержащие только текст и эмодзи. Чтобы оставить заметку, нужно перейти в верхнюю часть папки "входящие", выбрать подписчиков, на которые вы подписались, или людей в вашем списке близких друзей, и ваша заметка появится в верхней части папки "входящие" в течение 24 часов.

"Откровенные истории" (Candid stories)

В сообщении говорится, что "откровенные истории" это новый способ, с помощью которого вы и ваши друзья сможете зафиксировать и поделиться тем, что вы сейчас делаете, в истории, которую видят только те, кто тоже делится своими.

Профиль группы

После обновления люди могут создавать и присоединяться к групповым профилям, чтобы делиться публикациями и историями в специальном совместном профиле с друзьями.