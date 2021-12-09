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Instagram планує повернути хронологічну стрічку: коли це може статися

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Четвер 09 грудня 2021 10:10
Instagram планує повернути хронологічну стрічку: коли це може статися Фото: Instagram планує повернути хронологічну стрічку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава соціальної мережі Instagram Адам Моссері заявив про намір повернути хронологічну стрічку у соцмережі. Це може статися вже в першому кварталі 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Techcrunch.

Він зазначив, що компанія працює над хронологічною стрічкою, аби зменшити "маніпулювання алгоритмів".

"Я хотів би, щоб у мене був конкретний місяць, щоб сказати вам дату запуску, але поки що плануємо на перший квартал 2022 року", - зазначив Моссері

Однак глава Instagram не уточнив, чи буде функція доступна за замовчуванням.

Варто зазначити, що соціальна мережа Instagram замінила хронологічну стрічку постів алгоритмічної у 2016 році.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Instagram готується до запуску підписки на контент окремих блогерів.

Додамо, соціальна мережа Instagram запустила механізми для боротьби з агресивною поведінкою в соцмережі.

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