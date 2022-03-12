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В Instagram відреагували на блокування в Росії: відріже 80 млн росіян від світу

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Субота 12 березня 2022 04:49
В Instagram відреагували на блокування в Росії: відріже 80 млн росіян від світу Фото: Instagram заблокують в Росії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Глава Instagram Адам Моссері відреагував на рішення російської влади заборонити доступ до соціальної мережі на території країни, і заявив, що мережа буде заблокована в РФ вже в понеділок, 14 березня.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на звернення керівника Instagram.

Моссері вважає рішення російського уряду про блокування Instagram неправильним, оскільки багато десятків мільйонів жителів РФ втратять зв'язок з близькими - підписниками в мережі, а також будуть позбавлені доступу до більшої інформації.

"У понеділок Instagram буде заблокований в Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів людей в Росії один від одного і від решти світу, оскільки близько 80% людей в Росії підписані на акаунти в Instagram за межами своєї країни", - резюмував він.

Нагадаємо, що рішення про заборону доступу до Instagram влада РФ пояснює тим, що в соцмережі поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій.

До слова, перед цим в Росії закликали визнати компанію Meta (Facebook, Instagram) екстремістською.

Додамо також, нещодавно у Facebook дозволили користувачам писати: "Смерть російським окупантам!".

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