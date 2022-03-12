В Instagram відреагували на блокування в Росії: відріже 80 млн росіян від світу
Глава Instagram Адам Моссері відреагував на рішення російської влади заборонити доступ до соціальної мережі на території країни, і заявив, що мережа буде заблокована в РФ вже в понеділок, 14 березня.
Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на звернення керівника Instagram.
Моссері вважає рішення російського уряду про блокування Instagram неправильним, оскільки багато десятків мільйонів жителів РФ втратять зв'язок з близькими - підписниками в мережі, а також будуть позбавлені доступу до більшої інформації.
"У понеділок Instagram буде заблокований в Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів людей в Росії один від одного і від решти світу, оскільки близько 80% людей в Росії підписані на акаунти в Instagram за межами своєї країни", - резюмував він.
Нагадаємо, що рішення про заборону доступу до Instagram влада РФ пояснює тим, що в соцмережі поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій.
До слова, перед цим в Росії закликали визнати компанію Meta (Facebook, Instagram) екстремістською.
Додамо також, нещодавно у Facebook дозволили користувачам писати: "Смерть російським окупантам!".
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