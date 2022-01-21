ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Instagram почне приховувати від користувачів частину контенту

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 14:56
Instagram почне приховувати від користувачів частину контенту Фото: Instagram почне приховувати від користувачів частину контенту (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Соціальна мережа Instagram буде приховувати від користувачів потенційно небезпечний контент. Нові правила стосуватимуться лише окремих постів, а не облікових записів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

Як повідомили в компанії, новий алгоритм буде приховувати контент, який може містити знущання, розпалювання ненависті або підбурювання до насильства. Він буде відображатися нижче всіх позитивних і нейтральних постів в стрічці або в кінці списку всіх сторіс.

"Якщо наші алгоритми виявлять, що публікація може містити неприйнятний контент, ми покажемо його в самому низу в стрічці і в кінці історій передплатників. Щоб зрозуміти, чи порушує публікація правила спільноти, ми в першу чергу звертаємо увагу на підпис і на те, чи зустрічалася вона раніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Instagram запустив пробну платну підписку, яка дозволить авторам блогів монетизувати свій контент.

Крім того, користувачі Instagram тепер можуть створювати персоналізовані аватари, які можна буде використовувати в сторіс і публікаціях.

Додамо, що в Instagram з'явиться можливість редагувати стрічку профілю, а саме міняти публікації місцями і закріплювати важливі нагорі сітки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Instagram
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ