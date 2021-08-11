RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Instagram додав функцію Limits для стримування хейтерів: що змінилося

Автор: Анастасія Рокитна

Соціальна мережа Instagram запустила механізми для боротьби з агресивною поведінкою в соцмережі. Функція Limits дозволить обмежити потік негативних коментарів і повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Tech Crunch.

Функція Limits буде автоматично приховувати коментарі і запити на відправку прямих повідомлень від користувачів, які не є передплатниками користувача.

Блогери і відомі особистості стикаються з раптовим зростанням кількості коментарів і повідомлень у зв'язку з якими-небудь значущими для них або для суспільства подіями, і не завжди ця активність носить позитивний характер, повідомив голова соцмережі Адам Моссері.

Функція Limits доступна по всьому світу з вівторка.

Крім того, додаток буде показувати "більш суворе попередження" про можливе порушення правил спільноти вже при першій спробі відправки образливих коментарів, раніше воно з'являлося лише після двох-трьох подібних випадків.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram розробила нову функцію, яка автоматично перекладає текст в історії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Instagram