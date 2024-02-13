Другого выхода нет. Украине нужно завершить войну выходом на свои границы, - Сырский

Украина может завершить войну с Россией только выходом на собственные границы и полным восстановлением территориальной целостности. Другого выхода у нашей страны нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью ZDF заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
"Все основывается на том, что мы должны окончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Это во-первых", - отметил Сырский.
По его словам, это означает, что все общество должно сплотиться вокруг этого общего дела. И напрячься "необходимо всем".
Сырский добавил, что если нет помощи от союзников - нужно наладить собственное производство. И этот процесс уже запущен.
"Следует рассчитывать на собственные силы", - добавил генерал-полковник.
Также, как отметил главнокомандующий, нужно совершенствовать тактику. Главная ценность - жизнь украинского солдата.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
До этого чуть более недели в сети распространяли слухи о том, что Зеленский принял соответствующее решение.
Заменил Залужного на должности главнокомандующего Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ.
Более детально о Сырском можете узнать в материале РБК-Украина.
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