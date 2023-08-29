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Иностранцам, воюющим за Украину, упростили получение гражданства

Фото: тем, кто воюет за Украину, будет проще получить гражданство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок формирования квоты иммиграции. Иностранцам, которые служат в Силах обороны Украины, будет проще получить гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Документом расширен круг иностранцев, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину, лицами, прослужившими в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии три года и более.

Кроме того, круг расширен лицами, которые служили в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Также отнесена к полномочиям Минобороны и Нацгвардии подача предложений в Государственную миграционную службу Украины по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц.

Уточнен перечень документов, подаваемых в Государственную миграционную службу для получения разрешения на иммиграцию в Украину.

Квоты в иммиграцию

Напомним, в феврале Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2023 год на уровне 9203 человек, что немного больше, чем ожидалось в прошлом году (8488 человек).

В июне Верховная рада приняла изменения в закон об иммиграции. Документ определяет обстоятельства, при которых факт вступления в брак с гражданином Украины не является основанием для разрешения на иммиграцию.

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