Иностранцам, воюющим за Украину, упростили получение гражданства

Документом расширен круг иностранцев, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину, лицами, прослужившими в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии три года и более.

Кроме того, круг расширен лицами, которые служили в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Также отнесена к полномочиям Минобороны и Нацгвардии подача предложений в Государственную миграционную службу Украины по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц.

Уточнен перечень документов, подаваемых в Государственную миграционную службу для получения разрешения на иммиграцию в Украину.

Квоты в иммиграцию

Напомним, в феврале Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2023 год на уровне 9203 человек, что немного больше, чем ожидалось в прошлом году (8488 человек).

В июне Верховная рада приняла изменения в закон об иммиграции. Документ определяет обстоятельства, при которых факт вступления в брак с гражданином Украины не является основанием для разрешения на иммиграцию.