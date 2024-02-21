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Иностранцы смогут служить в Нацгвардии. Зеленский подписал указ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об разрешении служить в Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В указе написано, что иностранцы, отвечающие требованиям прохождения военной службы, могут быть приняты добровольно в Нацгвардию Украины.

"Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и отвечают требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в Национальную гвардии Украины (далее – военная служба).", - указано на сайте президента.

Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава. Чтобы проходить военную службу, иностранцам нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их жительства или непосредственно в воинскую часть, в которой хотят проходить военную службу по контракту.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, к которым обратились иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины, направляют указанных лиц в соответствующие воинские части Национальной гвардии Украины", - написано в указе президента.

Отбор на военную службу

Иностранцу для прохождения военной службы нужно:

  1. Подать заявление:

    • Заполнить заявление о желании проходить службу по контракту.
    • Дать согласие на обработку своих персональных данных.
    • Дать согласие на проверку предоставленной информации.

Формат подачи заявления в бумажном или электронном виде.

Иностранцы, которые принимаются на военную службу, проходят:

  • обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины;
  • профессионально-психологический отбор;
  • сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке.

"Также иностранцы проходят обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины, профессионально-психологический отбор и сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке", - сказано в указе.

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Владимир ЗеленскийВСУНацгвардия