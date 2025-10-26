ua en ru
Иностранные партнеры помогают Украине спасать архивы: как работает книжный "Ковчег"

Воскресенье 26 октября 2025 10:21
Иностранные партнеры помогают Украине спасать архивы: как работает книжный "Ковчег" Фото: Библиотека в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Украина получила уникальную мобильную лабораторию для спасения поврежденных документов. Проект реализовали совместно с Чешской Республикой в рамках инициативы "Ковчег" ("Ark-1").

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Олег Сербин.

Как работает "Ковчег"

Мобильная станция - это автономный контейнер размером 3×5 метров, оснащенный всем необходимым для консервации, реставрации и защиты документов.

"В нем можно высушить, восстановить, вакуумировать или законсервировать материалы. Главная фишка - мобильность: лаборатория может работать там, где она больше всего нужна", - отметил Сербин.

Проект профинансировали налогоплательщики Чехии и местный бизнес - всего удалось собрать около полумиллиона евро. Украинские специалисты прошли стажировку в Чехии, после чего станция уже работала в Киевской области, в частности в Буче и Гостомеле, где пострадали архивные фонды. Сейчас "Ковчег" функционирует в Национальной научной библиотеке в Одессе.

Это лишь первый этап международного сотрудничества. Сейчас готовится "Ark-2" - станция со сканерами для оцифровки документов на местах, а также "Ark-3" - лаборатория для 3D-сканирования музейных экспонатов.

Иностранная литература

Кроме реставрации, библиотека развивает международный книгообмен.

"Мы передаем посольствам современную украинскую литературу, а они - свои книги. У нас представлены издания на 82 языках. На Набережно-Крещатицкой уже действуют залы иностранной литературы, и сейчас партнеры обращаются к нам с предложениями открыть полку своей страны", - рассказал Сербин.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине создают Национальную электронную библиотеку (НЭБУ) для сохранения и цифрового доступа к документальному наследию государства. Проект объединяет библиотеки, архивы, музеи Украины и партнеров из Польши, Эстонии, Латвии, Германии и Великобритании, поддерживают ЮНЕСКО и IFLA.

Также мы рассказывали, что в Киеве проводили акцию "Верни Живым": книжный магазин передавал украинским военным книги на фронт. Участники покупали книги из списка и добавляли открытку с пожеланиями.

