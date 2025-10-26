Иностранные партнеры помогают Украине спасать архивы: как работает книжный "Ковчег"
Украина получила уникальную мобильную лабораторию для спасения поврежденных документов. Проект реализовали совместно с Чешской Республикой в рамках инициативы "Ковчег" ("Ark-1").
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Олег Сербин.
Как работает "Ковчег"
Мобильная станция - это автономный контейнер размером 3×5 метров, оснащенный всем необходимым для консервации, реставрации и защиты документов.
"В нем можно высушить, восстановить, вакуумировать или законсервировать материалы. Главная фишка - мобильность: лаборатория может работать там, где она больше всего нужна", - отметил Сербин.
Проект профинансировали налогоплательщики Чехии и местный бизнес - всего удалось собрать около полумиллиона евро. Украинские специалисты прошли стажировку в Чехии, после чего станция уже работала в Киевской области, в частности в Буче и Гостомеле, где пострадали архивные фонды. Сейчас "Ковчег" функционирует в Национальной научной библиотеке в Одессе.
Это лишь первый этап международного сотрудничества. Сейчас готовится "Ark-2" - станция со сканерами для оцифровки документов на местах, а также "Ark-3" - лаборатория для 3D-сканирования музейных экспонатов.
Иностранная литература
Кроме реставрации, библиотека развивает международный книгообмен.
"Мы передаем посольствам современную украинскую литературу, а они - свои книги. У нас представлены издания на 82 языках. На Набережно-Крещатицкой уже действуют залы иностранной литературы, и сейчас партнеры обращаются к нам с предложениями открыть полку своей страны", - рассказал Сербин.
