ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иностранные кредиторы озабочены проблемой долгов в "зеленой" энергетике Украины

Вторник 26 сентября 2023 11:01
UA EN RU
Иностранные кредиторы озабочены проблемой долгов в "зеленой" энергетике Украины Фото: иностранные кредиторы озабочены проблемой долгов в "зеленой" энергетике Украины (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Долги перед предприятиями возобновляемой энергетики плохо влияют на отношения с иностранными кредиторами, финансировавшими строительство станций зеленой генерации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Scatec (Норвегия) в Украине Алину Свидерскую.

"У всех действительно есть кредиты и банки не очень закрывают глаза на невыплаты кредитных обязательств. Они (долги, - ред.) просто накапливаются и нерешенным этот вопрос нельзя оставлять", - отметила Свидерская.

По ее словам, если проблема продолжится, то возникнет необходимость снова организовывать переговоры кредиторов, инвесторов, правительства и депутатов о наработке путей разрешения долгового кризиса в отрасли.

Она напомнила, что за 2021 год расчеты произведены в полном объеме, за 2022 год - чуть более чем на 50% и ориентировочно такой уровень расчетов прогнозируется по итогам текущего года.

"Откуда будут браться средства на покрытие долгов, я не знаю", - добавила руководитель Scatec в Украине.

Напомним, как сообщалось ранее, уровень расчетов Гарантированного покупателя перед предприятиями возобновляемой энергетики с начала текущего года составляет 52,3%.

Уровень выплат отрасли зеленой энергетики за 2022 год не превышает 55,3%.

В то же время "Укрэнерго" накопило 29,6 млрд грн долга перед Гарпоком по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины
Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне