Иностранные инвесторы просят Зеленского предотвратить банкротство "зеленой" энергетики

В частности, они просят обеспечить скорейшее принятие проекта закона №8191, которым предлагается продлить ранее действовавшие условия инвесторам для достройки зеленых электростанций.

Кроме того, поддержать изменения в законодательство, позволяющие производителям в кратчайшие сроки и с использованием современного оборудования восстанавливать объекты ВИЭ и осуществлять производство электрической энергии на приемлемых условиях.

"Обеспечить пересмотр и установку со второго квартала 2023 года тарифа на услуги по передаче электрической энергии на уровне, который будет покрывать все необходимые обоснованные расходы НЭК "Укрэнерго", в частности, на оплату услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", - говорится в письме.

Также инвесторы призвали власти обеспечить расчеты с производителями из ВИЭ за отпущенную электрическую энергию по "зеленому" тарифу и услугу по уменьшению нагрузки.

"Отмечаем, что сектор ВИЭ не нуждается в дополнительной финансовой поддержке или субвенциях от государства, а стремится получать те средства за поставленную электроэнергию, которые предусмотрены действующим законодательством Украины. Инвесторы и операторы станций ВИЭ профессионально понимают возможности сектора противостоять энергетическому кризису и стремятся усиливать энергетическую безопасность Украины и создавать новое энергетическое будущее", - говорится в общем письме четырех ассоциаций.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.