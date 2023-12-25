Иностранные акционеры заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России

Иностранные акционеры приостановили участие в проекте "Арктик СПГ-2" из-за санкций, отказавшись от своих обязанностей по финансированию и контрактам на поставку нового российского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский " Коммерсантъ ".

Проект, который рассматривается как ключевой элемент в стремлении России увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20% к 2030 году, уже столкнулся с трудностями из-за санкций США после вторжения в Украину и нехватки газовозов.

Крупнейшие китайские государственные нефтяные компании CNOOC Ltd и China National Petroleum Corp владеют по 10% акций в проекте, который контролируется "Новатэком" , крупнейшим производителем СПГ в России и владельцем 60% акций в проекте.

"Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники в российском правительстве сообщил, что обе китайские компании вместе с французской TotalEnergies и консорциумом японских Mitsui and Co и JOGMEC, которые также имеют по 10% акций каждая, заявили о форс-мажорных обстоятельствах по участию в проекте.

Издание отмечает, что приостановка может привести к тому, что "Арктик СПГ-2" потеряет долгосрочные контракты на поставку СПГ, а "Новатэку" придется самостоятельно финансировать проект и продавать морской газ на спотовом рынке.

Первоначальные инвестиции в проект "Арктик СПГ 2" составили 21 млрд долларов. Она уже столкнулась с трудностями в сборе средств после западных санкций против России.

Санкции США против "Арктик СПГ-2"

Напомним, 2 ноября проект "Арктик СПГ-2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит цель "задушить" этот проект РФ.