Іноземця, який влаштував стрілянину в Умані, арештували з правом застави

Уманський міськрайонний суд арештував з правом внесення застави 33-річного громадянина Ізраїлю. Його підозрюють у стрілянині на вулиці , в результаті якої постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області .

Правоохоронці з'ясували, що між постраждалим та співмешканкою підозрюваного стався конфлікт, в ході якого ізраїльтянин двічі вистрілив з пістолета.

"Наразі зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) ККУ та розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами)", - зазначили в поліції.

Фото: в Умані арештували ізраїльтянина за стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)