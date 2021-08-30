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Іноземця, який влаштував стрілянину в Умані, арештували з правом застави

Автор: Дмитро Левицький

Уманський міськрайонний суд арештував з правом внесення застави 33-річного громадянина Ізраїлю. Його підозрюють у стрілянині на вулиці, в результаті якої постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

Правоохоронці з'ясували, що між постраждалим та співмешканкою підозрюваного стався конфлікт, в ході якого ізраїльтянин двічі вистрілив з пістолета.

"Наразі зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) ККУ та розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами)", - зазначили в поліції.

Фото: в Умані арештували ізраїльтянина за стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)

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ІзраїльЧеркасская областьУмань