Іноземним інвесторам потрібна передбачуваність у податковому законодавстві, - експерт

Він нагадав, що уряд України знову ініціює зміну податкового законодавства (законопроект №5600), зокрема підвищення низки податків і зборів.

"Логіка зміни ставок не є поганим сигналом для іноземних інвесторів. Однак набагато важливіші стабільність і передбачуваність податкового клімату. Адже за останні сім років Умови змінювалися вже двічі. А для інвестицій у ГМК, які обчислюються сотнями мільйонів доларів, податкова політика повинна дозволяти планувати витрати і виплати за борговими зобов'язаннями хоча б з горизонтом в 8-10 років", - пояснив Сімпсон.

За його словами, непередбачуваність податкової політики в Україні створює проблеми для інвесторів, оскільки вони не можуть планувати свою діяльність на тривалий термін і побоюються перегляду встановлених спочатку правил, на старті інвестування в проекти.

"Ключовим для нас є не скільки розмір, скільки передбачуваність податкових змін, а також в цілому державної політики щодо інвесторів у важку індустрію. Як іноземний інвестор, ми не є суб'єктом української політики і приймаємо ті правила, які є в цій країні. Але вести переговори з партнерами, банками, планувати свої боргові зобов'язання було б набагато комфортніше, якби ми розуміли, що у такого роду рішень є і економічне обґрунтування", - написав Сімпсон.

Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через нескінченні податкових ініціатив уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що владі слід знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким підвищуються ставки податків для цілого ряду галузей.