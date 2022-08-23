Іноземні інвестори повертаються на ринок України: які держоблігації їх цікавлять

Іноземні інвестори потихеньку повертаються на ринок державних облігацій України після розблокування регулятором торгівлі паперами, випущеними до війни. Їх присутність ще невелика, проте все ж оживляє вторинний ринок.

Про це пише глава департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко в колонці на РБК-Україна .

При цьому він зазначив, що на первинному ринку інтерес до військових облігацій впав до мінімуму за півроку війни - "цілком очікувано, адже інвестори сподіваються на збільшення ставок".

"Однак, судячи із заяв Міністерства фінансів України, особливих проривів у цьому напрямку в найближчі тижні не буде", - повідомив Мартиненко.

За його словами, котирування українських єврооблігацій стабілізувалися і навіть подорожчали на кілька центів до 23-30 центів на долар. "Узгодження відстрочки платежів за суверенними єврооблігаціями заспокоїло ринок, і інвестори зайняли вичікувальну позицію", - додав експерт.