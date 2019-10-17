Іноземні дипломати закликали переглянути судову реформу Зеленського

Посли Великої Британії, Канади, Німеччини та Європейського союзу та гендиректор ЄБРР закликають переглянути переглянути окремі положення законопроекту про судову реформу, який було ухвалено 16 жовтня Верховною радою. Про це йдеться у їхньому листі-зверненні до голови ВР Дмитра Разумкова, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та голови Офісу президента Андрія Богдана, передає РБК-Україна з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Основні зауваження дипломатів стосуються:

повторного відбору суддів Верховного суду та скорочення його кількості без чіткої процедури та в незрозумілий термін - оскільки, на їхню думку, будь-якому скороченню суддів ВС має передувати перегляд норм юрисдикції суду та укомплектування належним штатом судів нижчих інстанцій;

підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів нереформованій Вищій раді правосуддя - оскільки це, зазначено у зверненні, перешкоджає ВККС ефективно виконувати свої функції та має відбутися лише після реформування ВРП;

повноважень комісій - оскільки вимоги щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, включаючи умови участі та залучення міжнародних експертів, повинні бути переглянуті для забезпечення їх ефективності.

Дипломати готові зустрітися зі згаданими у заяві посадовцями, щоб пояснити загрози окремих положень ухваленого законопроекту.

Вони також закликали до співпраці з Венеціанською комісією з метою приведення закону у повну відповідність "спільним цінностям".

Фото: фотокопія заяви іноземних дипломатів

Нагадаємо, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні, законопроект №1008 підтримали 236 депутатів.