Іноземці в обсервації в "Нових Санжарах" знадобилася допомога лікарів

Евакуйованій з Уханя іноземці, яка знаходиться в обсервації на території медцентру "Нові Санжари", вчора знадобилася невідкладна допомога лікарів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в Facebook.

За словами Ляшка, в іноземної громадянки в обсервації вчора з'явився біль у животі. Після огляду та консультування зі спеціалістом, було ухвалено рішення про виклик швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження.

"Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм", - розповів він.

Представник МОЗ зазначив, що лікарі діагностували в іноземки загострення хронічної гастроентерологічної хвороби. Наразі евакуйована громадянка почувається добре. Ознак гострих респіраторних захворювань у даної іноземки та інших громадян в обсервації немає.

"Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почуває себе добре. Наголошую, що ніяких ознак ГРЗ немає", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що у жодної особи в обсервації не виявлено ознак зараження коронавірусом COVID-2019. Люди в обсервації будуть проходити обстеження на коронавірус двічі на день.

Крім того, вчора евакуйовані з Уханя здали кров для аналізу на присутність коронавірусу. Особи в обсервації кожні три дні перевірятимуться на коронавірус за допомогою українських тест-систем.