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Фонд дочери Путина в Москве "прикрыли" системой С-400, - СМИ

21:05 26.06.2026 Пт
2 мин
С-400 разместили менее чем в 10 км от Кремля
aimg Валерия Абабина
Фото: Екатерина Тихонова, дочь российского диктатора Путина (Getty Images)

Вокруг Москвы возводится новое кольцо ПВО из комплексов С-400 для противодействия возможным баллистическим ударам Украины. Одна из позиций была найдена на участке проекта дочери Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.

Новое кольцо отличается от предыдущего - из "панцирей" на башнях. С-400 предназначен для перехвата баллистических ракет, а не дронов. Журналисты связывают это с разработкой Украиной собственных баллистических ракет.

Одну из новых позиций обнаружили менее чем в 10 километрах от Кремля - на "Воробьевых горах".

Она расположена на территории инновационного научно-технического центра, главного проекта фонда "Иннопрактика" – организации под руководством Екатерины Тихоновой, младшей дочери Путина.

В середине мая на участке появилась забетонированная площадка площадью около 4,5 га, а вслед за ней – пусковые установки С-300/400 и башня 40В6МР.

Эта башня является составной частью систем ПВО и расширяет возможности обнаружения маловысотных целей. Строительство фиксируют спутниковые снимки.

Фото: Позиции ЗРК С-400 возле фонда "Иннопрактика", 26 июня 2026 года (svoboda.org)

Размещение С-400 именно на "Воробьевых горах" имеет практический смысл: естественная возвышенность позволяет радарам раньше обнаруживать цели.

Между тем пока на Петербургском международном экономическом форуме Тихонова по видеосвязи рассказывала об инновационных железнодорожных колесах и отечественных аналогах импортных лекарств, ПМЭФ прошел на фоне удара украинских дронов по порту Санкт-Петербурга и базе ВМФ в Кронштадте.

Напомним, в мае РБК-Украина сообщало , что вокруг Москвы начали возводить новое "кольцо" ПВО из "Панциров" на башнях.

Два дня назад Зеленский заявил , что только вокруг Москвы Россия сосредоточила сотни пусковых установок С-400, С-500 и "Панцирь", в то время как в других регионах РФ осталось по несколько установок.

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