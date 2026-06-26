Фонд дочери Путина в Москве "прикрыли" системой С-400, - СМИ

Вокруг Москвы возводится новое кольцо ПВО из комплексов С-400 для противодействия возможным баллистическим ударам Украины. Одна из позиций была найдена на участке проекта дочери Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.
Новое кольцо отличается от предыдущего - из "панцирей" на башнях. С-400 предназначен для перехвата баллистических ракет, а не дронов. Журналисты связывают это с разработкой Украиной собственных баллистических ракет.
Одну из новых позиций обнаружили менее чем в 10 километрах от Кремля - на "Воробьевых горах".
Она расположена на территории инновационного научно-технического центра, главного проекта фонда "Иннопрактика" – организации под руководством Екатерины Тихоновой, младшей дочери Путина.
В середине мая на участке появилась забетонированная площадка площадью около 4,5 га, а вслед за ней – пусковые установки С-300/400 и башня 40В6МР.
Эта башня является составной частью систем ПВО и расширяет возможности обнаружения маловысотных целей. Строительство фиксируют спутниковые снимки.
Размещение С-400 именно на "Воробьевых горах" имеет практический смысл: естественная возвышенность позволяет радарам раньше обнаруживать цели.
Между тем пока на Петербургском международном экономическом форуме Тихонова по видеосвязи рассказывала об инновационных железнодорожных колесах и отечественных аналогах импортных лекарств, ПМЭФ прошел на фоне удара украинских дронов по порту Санкт-Петербурга и базе ВМФ в Кронштадте.
Напомним, в мае РБК-Украина сообщало , что вокруг Москвы начали возводить новое "кольцо" ПВО из "Панциров" на башнях.
Два дня назад Зеленский заявил , что только вокруг Москвы Россия сосредоточила сотни пусковых установок С-400, С-500 и "Панцирь", в то время как в других регионах РФ осталось по несколько установок.