Ініційований Зеленським закон щодо ЗМІ може вплинути на фінансовані з РФ медіа

Фото: Тетяна Попова (з відкритих джерел)

В законопроекті планують передбачити заборону фізичним та юридичним особам РФ володіти медіа в Україні

Ініційований президентом Володимиром Зеленським закон щодо ЗМІ може вплинути на фінансовані з Росії медіа. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів Тетяна Попова.

Зазначимо, за даними Офісу президента, в законопроекті планують передбачити заборону фізичним та юридичним особам РФ володіти або фінансувати медіа в Україні.

Так, відповідаючи на питання РБК-Україна щодо того, чи вплине майбутній закон на групу телеканалів, власником яких є Віктор Медведчук, вона зазначила, що так, якщо вони фінансуються з Росії.



"Ну якщо там є власники росіяни, або якщо вони фінансуються з умовно кажучі з російських бізнесів, з російських державних бюджетів, то так - це на них вплине...Так, якщо в них ("112 Україна", ZIK, NewsOne, - ред.) є така ситуація: або фінансування або власники, то це може вплинути", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський підписав указ, яким зобов'язав Кабінет міністрів України розробити вимоги до новин в медіа.