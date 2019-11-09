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Ініційований Зеленським закон щодо ЗМІ може вплинути на фінансовані з РФ медіа

Новини » Політика     09.11.2019 - 21:28
Ініційований Зеленським закон щодо ЗМІ може вплинути на фінансовані з РФ медіа
Фото: Тетяна Попова (з відкритих джерел)

В законопроекті планують передбачити заборону фізичним та юридичним особам РФ володіти медіа в Україні

Ініційований президентом Володимиром Зеленським закон щодо ЗМІ може вплинути на фінансовані з Росії медіа. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів Тетяна Попова.

Зазначимо, за даними Офісу президента, в законопроекті планують передбачити заборону фізичним та юридичним особам РФ володіти або фінансувати медіа в Україні.

Так, відповідаючи на питання РБК-Україна щодо того, чи вплине майбутній закон на групу телеканалів, власником яких є Віктор Медведчук, вона зазначила, що так, якщо вони фінансуються з Росії.

"Ну якщо там є власники росіяни, або якщо вони фінансуються з умовно кажучі з російських бізнесів, з російських державних бюджетів, то так - це на них вплине...Так, якщо в них ("112 Україна", ZIK, NewsOne, - ред.) є така ситуація: або фінансування або власники, то це може вплинути", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський підписав указ, яким зобов'язав Кабінет міністрів України розробити вимоги до новин в медіа.

Зеленський доручив Кабміну розробити вимоги до новин в медіа
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