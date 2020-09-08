Ініціатор справи "Роттердам+" не з'явився до суду, - адвокат

Ініціатор розслідування "Роттердам+", колишній народний депутат Віктор Чумак не з'явився у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) для розгляду своєї скарги на рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити справу, передає кореспондент із залу суду.

Про це повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль за підсумком судового засідання 8 вересня.

За її словами, захисту невідомо, чим Чумак аргументував свій позов до ВАКС, при цьому не маючи доступу до матеріалів розслідування та висновків експертизи, які не підтвердили наявність збитків.

Представники Чумака на суді від коментарів відмовилися.

На суд не з'явився також і прокурор САП, повідомивши про суддю зайнятості в іншому процесі. Через відсутність прокурора суд відклав розгляд скарги Чумака.

"У зв'язку з тим, що участь прокурора є обов'язковою в цьому випадку, відкладаємо розгляд справи на 14 вересня", - повідомила слідча суддя Катерина Широка на засіданні 8 вересня.

За словами Дригваль, НАБУ вступило в колаборацію з екс-нардепом у спробах заперечити законне рішення САП про закриття справи.

Адвокат уточнила, що Чумак заперечує закриття справи в якості особи, на підставі заяви якого у 2017 р. було розпочато розслідування. У сторони захисту є сумніви щодо законності дій Чумака.

"По-перше, кримінально-процесуальний кодекс передбачає можливість подання цієї скарги особисто заявником, а не його представниками. Друге питання: у нас досі залишається відкритим питання щодо законності наявності самого постанови прокурора про закриття провадження у Чумака як заявника", - зазначила Дригваль.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін попереднього розслідування у справі "Роттердам" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.